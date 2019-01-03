В Оберстдорфе началась гонка преследования в свободном стиле на 15 километров среди мужчин в рамках пятого этапа многодневки «Тур де Ски».

В составе российской сборной выступать в гонке преследования будут Сергей Устюгов (№2), Александр Большунов (№3), Андрей Мельниченко (№10), Евгений Белов (№16), Денис Спицов (№18), Андрей Ларьков (№23), Александр Бессмертных (№29), Максим Вылегжанин (№31), Глеб Ретивых (№37) и Андрей Собакарев (№47).

Под первым номером гонку начнет норвежец Йоханнес Клэбо, четвертый и пятый номера также у представителей Норвегии — Синдре Бьорнестад Скар и Симен Хегстад Крюгер.

Отметим, гонка стартовала в 15:05 по московскому времени. В 17:15 на старт в гонке преследования на 10 километров выйдут женщины.