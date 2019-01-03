В Оберстдорфе началась гонка преследования в свободном стиле на 10 километров среди женщин в рамках пятого этапа многодневки «Тур де Ски».

В составе российской сборной выступать в гонке преследования будут Наталья Непряева (№2), Юлия Белорукова (№3), Анастасия Седова (№6), Мария Истомина (№16), Лидия Дуркина (№16), Елена Соболева (№23), Анна Нечаевская (№24) и Анна Жеребятьева (№30).

Под первым номером гонку начнет норвежка Ингвильд Флюгстад Остберг , четвертый номер у американки Джессики Диггинс, пятый номер закреплен за представительницей Финляндии Кристой Пярмякоски.

Отметим, гонка стартовала в 17:15 по московскому времени.

Ранее прошел мужской пасьют на 15 километров, победу в нем одержал норвежский лыжник Йоханнес Клэбо, вторым пришел россиянин Сергей Устюгов, третье место также у российского спортсмена Александра Большунова.