Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев поделился мнением о заключенных в СИЗО «Бутырка» Кокорине и Мамаеве.

«Что-то прочитал, да», — сказал Черышев в ответ на вопрос, знает ли он о скандале, связанном с Кокориным и Мамаевым. Игрок «Валенсии» рассказал, что с Кокориным он знаком еще по молодежной сборной, а с Мамаевым они встречались в первой команде.

По словам Черышева, многого он сказать не может, потому что ничего, по сути, не знает. Он отметил, что ему просто хочется, чтобы все хорошо закончилось для всех и чтобы Кокорин и Мамаев смогли вернуться в футбол и играть. «Дай бог, у них все получится. И у всех все будет хорошо», — добавил Черышев, слова которого приводит Sport24.

Напомним, 5 декабря суд продлил арест футболистов ещё на два месяца — таким образом, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пробудут в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля. Спортсмены оказались под арестом за участие в двух драках. Ранее суд не согласился отпустить их под домашний арест, несмотря на поручительство за Кокорина «Зенита» и лично Сергея Семака.

Также по итогам апелляции мера пресечения для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева осталась прежней.