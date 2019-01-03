Грузинский полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе может стать игроком голландского «Витесса», сообщает журналист «Чемпионата» Иван Карпов.

По сообщению источника, клуб из Арнема хочет арендовать футболиста до конца сезона, а сам Ананидзе готов на понижение в заработной плате. Ранее сообщалось, что футболист может стать игроком «Крыльев Советов», однако отмечается, что из российских клубов Жано видит себя только в «Спартаке».

Отметим, в данный момент «Витесс» идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Голландии, имея в активе 26 очков.

Главным тренером голландского клуба является россиянин Леонид Слуцкий, который возглавил команду летом 2018 года.

Жано Ананидзе в этом сезоне из-за травмы провел всего одну игру за «Спартак», в которой сделал результативную передачу.