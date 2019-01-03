В Оберстдорфе на пятом этапе «Тур де Ски» состоялась гонка преследования свободным стилем на 15 километров среди мужчин.

Победу одержал норвежский лыжник Йоханнес Клэбо, вторым пришел россиянин Сергей Устюгов, третье место также у российского спортсмена Александра Большунова.

Отметим, россиянин Евгений Белов не финишировал в гонке. Белов пробежал только пять километров и проиграл полторы минуты за отрезок между отметками 3,3 и 5 километров.

Напомним, в 17:15 стартует гонка преследования в свободном стиле на 10 километров среди женщин в рамках пятого этапа многодневки «Тур де Ски».

В составе российской сборной выступать в гонке преследования будут Наталья Непряева (№2), Юлия Белорукова (№3), Анастасия Седова (№6), Мария Истомина (№16), Лидия Дуркина (№16), Елена Соболева (№23), Анна Нечаевская (№24) и Анна Жеребятьева (№30).