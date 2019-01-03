Норвежский полузащитник «Сент-Этьена» Уле Сельнес может стать игроком петербургского «Зенита», сообщает L’Equipe.

По информации источника, стоимость 24-летнего футболиста оценивается в восемь миллионов евро.

Отметим, соглашение Сельнеса с его нынешним клубом истекает летом 2020 года,

В нынешнем сезоне норвежский полузащитникпровел 18 встреч во всех турнирах в составе «Сент-Этьена», в которых сделал пять результативных передач. Кроме того, он 23 раза выходил на поле в футболке национальной команды Норвегии, а также дважды сумел отличиться забитыми голами.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» заинтересовался в покупке бельгийского полузащитника «Сампдории» Денниса Прата и может заплатить за игрока 16 миллионов евро.