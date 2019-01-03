Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко вновь попал в сферу интересов итальянского «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

Ранее спортивный директор партенопейцев Кристиано Джунтоли сделал запрос в «Манчестер Сити» по поводу украинского футболиста летом 2017 года. По информации источника , «Наполи» возобновил интерес к Зинченко.

Отметим, в нынешнем сезоне 22-летний украинский игрок провел девять встреч за горожан, в которых сделал две результативные передачи.

В данный момент команда Хосепа Гвардиолы идет на третьем месте в таблице английской премьер-лиги с 47 очками. На втором месте лондонский «Тоттенхэм», который опережает «Манчестер Сити» на одно очко. Лидирует «Ливерпуль», в активе которого 54 балла.

Напомним, 3 января в 23:00 по московскому времени состоится центральная встреча 21-го тура английской премьер лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».