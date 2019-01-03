Московский «Спартак» заинтересован в приобретении футболиста «Генка» и сборной Туниса Дилана Бронна, сообщает FootMercato.

По информации источника, основным претендентом на 23-летнего защитника является «Лион», который ищет усиление перед матчами плей-офф Лиги чемпионов против «Барселоны». Отмечается, что Бронном интересуются другие клубы Лиги 1, а также итальянский «Сассуоло» и турецкий «Галатасарай».

Отметим, Бронн провел 51 встречу за «Генк», в которых забил семь мячей.

Футболист выступал за сборную Туниса на чемпионате мира в России, и уже успел забить на домашнем стадионе «Спартака» — «Открытии Арене». Это случилось 23 июня 2018 года в матче группового этапа против Бельгии (2:5).

Ранее «Спартак» приобрел у «Генка» другого защитника — француза Самюэля Жиго.