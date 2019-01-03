Бывший защитник ЦСКА и тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, что он вместе с братом прибыл в расположение голландского клуба.

По словам Василия Березуцкого, которые приводит РИА «Новости», он вместе с братом Алексеем уже находится в Португалии в расположении «Витесса», но команда еще не собралась.

Отметим, главным тренером голландского клуба является россиянин Леонид Слуцкий, который возглавил команду летом 2018 года. «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого 3 января в Португалии начинает зимний сбор.

В данный момент клуб из Арнема идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Голландии, имея в активе 26 очков.

Ранее сообщалось, что игроком голландского «Витесса» может стать грузинский полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе.