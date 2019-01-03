Немецкая «Бавария» не оставляет попыток приобрести юного нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает портал Goal.

По информации издания, мюнхенский клуб улучшил предложение лондонцам. Теперь «Бавария» предлагает за 18-летнего англичанина 33 миллиона евро. Отметим, это предложение стало уже третьим.

Второе предложение с улучшенными условиями в размере 22,5 миллионов евро было отклонено.

Изначально «Бавария» была готова заплатить за Хадсона-Одои 13 миллионов фунтов стерлингов, что составляет около 14,4 миллиона евро.

Отметим, нынешнеее соглашение Хадсона-Одои с «Челси» истекает летом 2020 года.

В текущеем сезоне англичанин сыграл за свой клуб один матч в английской премьер-лиге, а также выходил на поле в Суперкубке Англии и провел четыре встречи в Лиге Европы.

Напомним, в данный момент «Челси» идет на четвертом месте в таблице чемпионата Англии с 44 очками после 21 матча. «Бавария» занимает второе место в немецкой Бундеслиге с 36 баллами после 17 игр.