Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев оценил шансы национальной команды выйти в финальную часть чемпионата Европы-2020.

По словам Черышева, у сборной России хорошие шансы на выход в финальную часть Евро. Игрок призывает верить в это. По словам футболиста, на чемпионате мира игроки сборной проверили, что можем победить любого соперника. «Нужно дальше работать и слушать тренерский штаб, чтобы квалифицироваться на Евро», — добавил Черышев, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 подопечные Станислава Черчесова сыграют с национальными командами Бельгии, Шотландии, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино в группе I.

Отборочный турнир Евро-2020 пройдет с 21 марта по 19 ноября 2019 года – всего состоится десять туров.

Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.