Олимпийский чемпион Александр Легков оценил шансы Сергея Устюгова на победу в «Тур де Ски».

По его словам, в финишном спринте Клэбо сейчас выглядит посильнее, но это не значит, что он всегда сильнее. Легков считает, что Устюгову по силам обыграть Клэбо, и придется сделать это в следующий день.

«В целом картина в Туре очень хорошая, я надеюсь, что Устюгов будет бороться за победу», — сказал Легков, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, в Оберстдорфе на пятом этапе «Тур де Ски» состоялась гонка преследования свободным стилем на 15 километров среди мужчин.

Победу одержал норвежский лыжник Йоханнес Клэбо, вторым пришел россиянин Сергей Устюгов, третье место также у российского спортсмена Александра Большунова.

Отметим, россиянин Евгений Белов не финишировал в гонке. Белов пробежал только пять километров и проиграл полторы минуты за отрезок между отметками 3,3 и 5 километров.