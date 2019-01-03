Президент UFC Дана Уайт рассказал о возможном реванше Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

Уайт считает, что многие хотели бы увидеть этот бой. Он отметил, что еще не был на заседании Атлетической комиссии Невады, и сможет выяснить, как все закончится, когда это произойдет.

«Макс Холлоуэй поднимается в легкий вес, Тони Фергюсон — тоже в деле. Посмотрим, что из этого выйдет», — добавил Уайт.

Он также подчеркнул, что бой сможет состоятся в этом году, но все будет зависеть от длительности дисквалификаций. «Но до тех пор пока все идет хорошо, бой должен состояться», — сказал Уайт, слова которого приводит MMA Fighting.

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоялся в ночь с 6 на 7 октября. Россиянин победил удушающим приёмом в четвёртом раунде, а затем между командами спортсменов началась потасовка. По её итогам бойцам могут грозить санкции.