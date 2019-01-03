В Оберстдорфе на пятом этапе «Тур де Ски» состоялась гонка преследования свободным стилем на 10 километров среди женщин.

Победу одержал норвежская лыжница Ингвильд Флюгстад Остберг, второй пришла россиянка Наталья Непряева, третье место у американской спортсменки Джессики Диггинс.

Четвертое место заняла россиянка Юлия Белорукова, пятое — финка Криста Пярмякоски, шестое — еще одна представительница России Анастасия Седова.

Отметим, норвежская лыжница Астрид Якобсен снялась с соревнований из-за болей в животе.

Напомним, в 15:05 состоялась гонка преследования свободным стилем на 15 километров среди мужчин.

Победу одержал норвежский лыжник Йоханнес Клэбо, вторым пришел россиянин Сергей Устюгов, третье место также у российского спортсмена Александра Большунова. Россиянин Евгений Белов не финишировал в гонке. Белов пробежал только пять километров и проиграл полторы минуты за отрезок между отметками 3,3 и 5 километров.