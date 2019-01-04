Новый год футболисты «Зенита» праздновали в разных частях мира. Nevasport собрал праздничные фотоснимки сине-бело-голубых вместе, чтобы узнать, кто где побывал.

Аргентинцы не изменяют себе: Новый год – семейный праздник, и отмечать его нужно дома. Правда, слово «семейный» они воспринимают как-то буквально – в прошлом году в Новый год сыграл свадьбу Леандро Паредес, в этом пришла очередь Эмануэля Мамманы.

Видимо, аргентинцы показали пример остальным одноклубникам, потому что дома праздновали в этот раз многие. В Эквадор отправился другой легионер – Кристиан Нобоа, который встречал 2019-й в широком кругу близких.

Юрий Лодыгин встречал год на второй родине – в Греции, в городе Ксанти. Год назад Юрий отмечал праздник в Дубаи, а теперь понял, что в гостях хорошо, а дома лучше.

Словак Роберт Мак отмечал Новый год вместе со своей девушкой в родной Братиславе. Уютно и по-домашнему.

А вот из россиян решился отмечать праздник в холоде, судя по всему, только спортивный директор Вячеслав Малафеев, который с семьей остался в Петербурге.

Другие российские футболисты предпочли уже ставший классическим отдых. Например, Юрий Жирков с семьей праздновал в Дубаи.

А вот Игорь Смольников был не так банален и отвез жену в Майами. Интересно, он там новогодний первопроходец из наших футболистов?

И на десерт – красивое фото итальянского легионера «Зенита» Клаудио Маркизио с новогоднего отдыха на Мальдивах. Странно, что Клаудио не поехал в Италию – там наверняка тоже неплохо можно было встретить Новый год. Может, побоялся, что мебель на голову упадет?

Конечно, нельзя не вспомнить об Александре Кокорине, который повел себя некрасиво и встретил год свиньи вдали от дома. Надеемся, что хотя бы оливье и пара мандаринок Александру перепали.