Нападающий женской сборной России по футболу Надежда Карпова официально представлена в качестве игрока испанской «Севильи», сообщает официальный сайт команды.

В конце декабря Надежда по обоюдному согласию расторгла контракт с другим клубом женской Ла Лиги — «Валенсией».

В прошлом сезоне Карпова провела за «Валенсию» 22 матча и забила три гола. В ноябре 2017-го ее признали лучшим игроком девятого тура чемпионата Испании.

После 15 матчей национального чемпионата «Севилья» идет на последнем месте в турнирной таблице с девятью очками, «Валенсия» занимает девятое место с 17 баллами.

Дебют 23-летней Карповой за новый клуб может состояться 6 января в матче против «Уэльвы».

Отметим, Надежда Карпова провела 12 матчей за сборную России и забила три гола. Она является единственной девушкой в команде лучших молодых игроков по версии Лионеля Месси.