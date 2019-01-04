Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден назван лучшим игроком Западной конференции в декабре, сообщает официальный сайт НБА.

В последнем месяце 2018 года Харден в среднем за матч набирал по 36,4 очка, делал по 7,9 передач и по 5,9 подбора, а также совершал по 1,8 перехвата и 0,5 блок-шота. Его команда одержала 11 побед в 15 играх.

На Востоке лучшим признали форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

В декабре он в среднем за игру набирал по 25,6 очка, делал по 12,5 подбора. На его счету в среднем по 6,2 передачи, он совершал по 1,9 блок-шота и 1,2 перехвата. «Бакс» одержали десять побед в 14 встречах.

Напомним, по итогам октября и ноября лучшим игроком Западной конференции стал форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Тобиас Харрис, а на Востоке лучшим признали того же Адетокунбо.