Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав может вернуться в Бразилию, сообщают турецкие СМИ.

По информации прессы, в услугах 34-летнего нападающего заинтересованы «Коринтианс» и «Фламенго». Цена трансфера может составить около трех миллионов евро.

Отметим, ранее стало известно, что «Бешикташ» выставил бразильского игрока на трансфер.

В нынешнем сезоне Вагнер Лав провел за «Бешикташ» 16 матчей, в которых ему удалось отличиться семью забитыми голами.

Напомним, что бразилец оказался в «Бешикташе» в январе 2018 года, подписав контракт с турками на два с половиной года. «Бешикташ» неважно играет в текущем чемпионате, занимая седьмое место.

Вагнер Лав — легенда московского ЦСКА. Он сыграл за армейский клуб 173 матча и забил 86 голов, придя в стан ЦСКА в 2004 году. В 2012-м он покинул ЦСКА, а в 2013-м вернулся, чтобы провести еще 15 игр за армейцев.