Ивуарийский полузащитник «Милана» Франк Кессье может уйти из своей нынешней команды летом, если россонери не удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов, сообщает The Sun.

По информации источника, за данной ситуацией внимательно наблюдают английские «Челси» и «Тоттенхэм», которые готовы приобрести футболиста за сумму около 36 миллионов фунтов.

Отметим, ранее сообщалось, что на Франка Кессье претендуют «Пари Сен Жермен» и китайский «Бэйцзин Гоань».

Также в СМИ появлялась информация, что португальский полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш попал в сферу интересов итальянского «Милана», однако спортивный директор футбольного клуба Леонардо сообщил о том, что команда не может совершать крупные трансферы в это межсезонье.