Комитет по физической культуре и спорту опубликовал список площадок, на которых жители Петербурга смогут покататься на лыжах, коньках, а также поиграть в хоккей.

Покататься на коньках есть возможность, например, в Адмиралтейском районе: на Пионерской площади, улице Декабристов, а также набережных Адмиралтейского канала и Фонтанки.

Сыграть в хоккей можно в семи коробках Василеостровского района, а к ходьбе на лыжах располагает сад Василеостровец.

Отметим, ранее стало известно, что с 27 декабря 2018 года петербуржцам разрешено провозить бесплатно в пригородных поездах лыжи и сноуборды, если их размеры не превышают 180 сантиметров в сумме трех измерений.

Кроме того, Nevasport рассказывал, где в Петербурге и Ленинградской области лучшие места для ходьбы на лыжах.