Три клуба РПЛ и «Барселона» хотят купить чилийского защитника

Чилийский защитник «Алавеса» Гильермо Марипан может перейти в одну из команд российской премьер-лиги и ряд европейских клубов, сообщает Radio Cooperativa.

По информации источника, в игроке заинтересованы «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Барселона», «Рома» и «Фенербахче». Отмечается, что трансфер вероятнее всего может состояться в летнее трансферное окно, а не в зимнее, но пока официальных предложений по Марипану «Алавес» не получал.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» также заинтересован в приобретении футболиста «Генка» и сборной Туниса Дилана Бронна, а исландский защитник «Ростова» Сверрир Ингасон может сменить клуб и перейти в «Краснодар».