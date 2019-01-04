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  • 16:08,  4 января 2019
Футбол
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Три клуба РПЛ и «Барселона» хотят купить чилийского защитника

Матч
Матч "Алавеса" против "Сельты". Фото: twitter.com/alaves

Чилийский защитник «Алавеса» Гильермо Марипан может перейти в одну из команд российской премьер-лиги и ряд европейских клубов, сообщает Radio Cooperativa.

По информации источника, в игроке заинтересованы «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Барселона», «Рома» и «Фенербахче». Отмечается, что трансфер вероятнее всего может состояться в летнее трансферное окно, а не в зимнее, но пока официальных предложений по Марипану «Алавес» не получал.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» также заинтересован в приобретении футболиста «Генка» и сборной Туниса Дилана Бронна, а исландский защитник «Ростова» Сверрир Ингасон может сменить клуб и перейти в «Краснодар».

«Барселона» же заинтересована в приобретении защитника «Наполи» Калиду Кулибали, за которого поспорит с «Манчестер Юнайтед».

Текст:  Евгений Нарижный
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