Тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».

«На самом деле люди у нас взрослые, профессиональные. Они не на салатиках, готовились даже 31-го числа самостоятельно», — сказал Кудашов.

По словам тренера, «Динамо» набрало хороший ход, в последних играх оно или выигрывает, или проигрывает в одну шайбу, поэтому в СКА серьезно относятся к этой игре.

Кудашов отметил, что сейчас Давид Рундблад будет играть на позиции Херсли, а дальше тренерский штаб будет смотреть. Тренер добавил, что календарный год в воротах начнет Магнус Хелльберг.

Отметим, после 42 матчей команда Ильи Воробьева идет на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ с 68 очками. Минское «Динамо» провело на один матч больше и занимает десятую строчку на Западе с 30 баллами.

Матч между СКА и минчанами пройдет 4 января в Беларуси и начнется в 19:30 по московскому времени.