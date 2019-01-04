Стартовый свисток возвестил о начале хоккейного матча между минским «Динамо» и петербургским СКА. Встреча проходит на «Минск-Арене» в столице Белоруссии.

Команда Ильи Воробьева идет на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ с 68 очками после 42 матчей. Их соперник провел на один матч больше и занимает десятую строчку на Западе с 30 баллами.

Последней игрой в ушедшем году для СКА стал матч 29 декабря, когда они на выезде обыграли в овертайме владивостокский «Адмирал» со счетом 3:2. Дубль у победившей команды оформил защитник Давид Рунблад, а победный гол забил Наиль Якупов. По шайбе у «Адмирала» забросили Егор Яковлев и Александр Стрельцов.