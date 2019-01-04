Петербургский СКА на выезде сыграет с минским «Динамо». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Это первая игра армейцев в Новом году, но тренер команды уверил болельщиков, что опасаться нечего.

«На самом деле люди у нас взрослые, профессиональные. Они не на салатиках, готовились даже 31-го числа самостоятельно», — заявил Алексей Кудашов.

После 42 матчей петербуржцы занимают второе место в таблице Западной конференции КХЛ с 68 очками. Не поддается им только московский ЦСКА, последний матч с которым был сыгран 22 декабря на «Газпром-Арене».