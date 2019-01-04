Стартовал матч сборных России и США в рамках полуфинала молодежного чемпионата мира-2019 по хоккею.

Российские хоккеисты вышли в плей-офф с первого места, последовательно обыграв сверстников из Дании, Чехии, Швейцарии и Канады.

В четвертьфинале турнира команда Валерия Брагина одолела словаков со счетом 8:3.

Американцам путевку в полуфинал дала победа над чехами со счетом 3:1.

В параллельном полуфинальном матче встретятся сборные Финляндии и Швейцарии.

Ранее нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин назвал Брагина лучшим молодежным тренером всех времен. Артем Панарин и вовсе от души присвоил ему звание лучшего тренера мира.