Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) считает, что рекомендации, которые будут вынесены исполкому Всемирного антидопингового агентства в середине января, должны привести «к решительным мерам и действиям».

Напомним, речь идет о непредоставлении Российским антидопинговым агентством в срок данных Московской антидопинговой лаборатории. Сведения должны быть переданы ВАДА 31 декабря, но не предоставлены до сих пор.

«Как члены комиссии спортсменов МОК, мы крайне разочарованы и обеспокоены тем фактом, что РУСАДА пропустила срок 31 декабря 2018 года, чтобы передать данные Московской лаборатории WADA», — гласит заявление комиссии спортсменов, опубликованное на официальном сайте МОК.

Единственный российский спортсмен в составе Комиссии спортсменов МОК — Елена Исинбаева.

27 декабря, руководитель РУСАДА Юрий Ганус направил Владимиру Путину письмо с просьбой защитить будущее российского спорта. В письме специалист написал, что на базе данных московской лаборатории проводятся непрерывные спекуляции, которые мешают отечественному спорту.