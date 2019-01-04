Российская скелетонистка Елена Никитина выиграла третий этап Кубка мира, который проходит в немецком Альтенберге, попутно поставив во второй попытке рекорд разгона – 5,31.
Еще одно место на пьедестале также было занято россиянкой — Юлия Канакина показала третье время, уступив соотечественнице 0,97 секунды. Между Никитиной и Канакиной «прокатилась» немка Жаклин Лёллинг.
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Всем огромное спасибо !!!!! 🙏🏾🇷🇺 . Ну привет 2019 🙌🏽😉💫 . I am very happy again😹
В десятку вошла также Рената Хузина.
Елена Никитина — бронзовый призёр Олимпиады-2014 и двукратная чемпионка Европы.