Российская скелетонистка Елена Никитина выиграла третий этап Кубка мира, который проходит в немецком Альтенберге, попутно поставив во второй попытке рекорд разгона – 5,31.

Еще одно место на пьедестале также было занято россиянкой — Юлия Канакина показала третье время, уступив соотечественнице 0,97 секунды. Между Никитиной и Канакиной «прокатилась» немка Жаклин Лёллинг.

В десятку вошла также Рената Хузина.

Елена Никитина — бронзовый призёр Олимпиады-2014 и двукратная чемпионка Европы.