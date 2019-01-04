Что ждет российских спортсменов в 2019-м году? Nevasport предлагает узнать об этом с помощью гороскопа.

Овен

Овнам в 2019 году поможет взять новые высоты их неумеренная энергия и большая сила воли. С финансами у овнов проблем не возникнет –впервые деньги будут литься в жизнь овна не потому что они много трудились, а усердная работа за предыдущие годы даст свои плоды. Особенный подъем в профессиональном плане овнам стоит ожидать в январе и в мае, но не обольщайтесь, гладко и без ошибок не получится.

Овны: Сергей Устюгов, Илья Ковальчук.

В январе проходит многодневка «Тур де Ски», в мае состоится плей-офф Кубка Стэнли.

Телец

Тельцам в новом году пригодятся их хорошая коммуникабельность и безмерное обаяние, в 2019-м в их жизнь придут новые люди, которые помогут им в бизнесе, в финансовых вопросах и в творческой сфере. У тельцов точно получится укрепить свое финансовое положение, и, возможно, направить часть заработка на благие дела. Если тельцы будут много отдавать другим людям, взамен получат высокие достижения, которые наверняка ждут их уже в январе.

Тельцы: Алина Загитова, Кирилл Капризов.

В январе пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию и матчи регулярного чемпионата КХЛ.

Близнецы

Близнецам в год Кабана придется засучить рукава и как следует поработать. Причем это должно быть упорное и постоянное усилие. Но если Близнецы не сдадутся на полпути, то их усилия окупятся сполна. В июне и ноябре близнецы будут особенно склонны к подвигам.

Близнецы: Никита Кучеров, Александр Головин.

В июне пройдут матчи финала Кубка Стэнли, в ноябре состоятся заключительные матчи отборочного этапа чемпионата Европы-2020.

Рак

Если прошлый год был для раков не идеальным, то 2019-й будет намного лучше. Ракам стоит не сбавлять темп работы и так же упорно идти к своей цели. Тогда им покорятся те вершины, о которых они даже и не мечтали. В январе от раков можно ожидать того, чего они и сами от себя вряд ли ожидают.

Раки: Павел Дацюк, Александра Трусова.

В январе пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию и матчи регулярного чемпионата КХЛ.

Лев

Удача любит подготовленных, поэтому если в планах у львов добиться серьезных успехов в 2019 году, то готовиться стоит проводить уже в начале года. Поначалу не все может получиться, зато к концу года это окупится серьезными успехами.

Львы: Артем Дзюба, Софья Самодурова.

В конце года состоятся заключительные матчи отборочного этапа чемпионата Европы-2020.

Дева

Год Кабана научит дев правильно распределять энергию. Девам не стоит лишний раз медлить, если в начале года они возьмутся за осуществление своих амбициозных планов, то уже к лету почувствуют, насколько крепче они стоят на ногах. Наиболее подходящее время для достижения поставленных целей у дев – конец года.

Девы: Хабиб Нурмагомедов, Станислав Черчесов.

В конце года состоятся заключительные матчи отборочного этапа чемпионата Европы-2020.

Весы

Главным словом для весов в 2019 году станет слово «баланс». Представителям этого знака очень важно научиться мастерству равновесия, не заполняя свою жизнь только делами, и не уходя с головой в личную жизнь. Если к середине года у Весов это получится, то во второй половине 2019 года они почувствуют, как приходит успех.

Весы: Максим Траньков, Максим Вылегжанин.

Скорпион

Жизненная стратегия скорпионов – «Вижу цель, не вижу препятствий, верю в себя» в 2019 году будет давать сбои, поэтому действовать напролом в 2019 году не рекомендуется. Если в начале года упустите удачу и опростоволоситесь – весь год можно считать потерянным.

Скорпионы: Евгения Медведева, Андрей Лунев.

В начале года состоится чемпионат Европы по фигурному катанию и матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Стрелец

В 2019 году стрельцу захочется многое успеть, поэтому нельзя обойтись без плана. Стрельцам нужно грамотно распределить силы и понять, что им важнее – расти как профессионал или быть заметным по каким-то другим причинам. В январе у стрельцов вполне есть шанс удивить всех вокруг, а вот на май лучше не рассчитывать.

Стрельцы: Алексей Швед, Елизавета Туктамышева.

В январе пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию, в мае состоятся матчи плей-офф Единой лиги ВТБ.

Козерог

Козероги привыкли быть хозяевами положения. Они не чувствуют себя собой если не могут управлять окружающим пространством. Гороскоп на 2019 год обещает, что их амбициозность и лидерские качества найдут новое применение. Причем хорошо везти козерогам будет в нескольких сферах одновременно. А еще 2019 год – хороший шанс вернуть былые позиции.

Козероги: Александр Большунов, Олег Знарок.

Водолей

Вокруг водолеев весь 2019 год будут кипеть страсти и скандалы. Если вовремя не решить все проблемы – дальше будет все сложнее и сложнее восстановить репутацию. Начинать стоит сразу же, в январе.

Водолеи: Александр Логинов, Евгений Гараничев.

В январе пройдет этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

Рыбы

Если рыбам в следующем году удастся побороть свою лень и страх, то они смогут свернуть горы. Успех станет вторым именем рыб, если они будут проповедовать последовательность в делах. Не распыляясь по мелочам, а четко и последовательно идя к своей цели, рыбы смогут перепрыгнуть через несколько ступенек на лестнице мечты. В феврале многое в жизни рыб может поменяться в лучшую сторону.

Рыбы: Александр Кокорин, Сергей Семак.