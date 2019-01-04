В матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу над хабаровским «Амуром» со счетом 3:0.

В составе победителей по шайбе забросили Кристиан Томас на 36-й минуте, Райан Стоа на 40-й минуте и Семен Кокуев на 50-й минуте встречи.

После 44 матчей команда Алексея Тертышного, набрав 43 очка, занимает восьмое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Хабаровский клуб, сыграв на один матч меньше, идет на предпоследней, 12-й, строчке Восточной конференции с 31 баллом.

Следующий матч челябинский клуб проведет 6 января на дома против екатеринбургского «Автомобилиста». Подопечные Николая Борщевского в этот же день на гостевом льду встретятся с уфимским «Салаватом Юлаевым».