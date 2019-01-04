Французский защитник «Тулузы» Жан-Клер Тодибо станет игроком каталонской «Барселоны», сообщает Diario Sport.

По информации источника, сине-гранатовые согласовали подробности контракта с молодым французским игроком. Отмечается, что он перейдет в «Барселону» в летнее трансферное окно как свободный агент, когда истечет срок его контракта. Также известно, что Тодибо договорился с каталонцами о четырехлетнем соглашении, присоединится к команде и пройдет с ней предсезонку. По сообщению источника, трансфер Тодибо – инициатива спортивного директора сине-гранатовых Эрика Абидаля.

Ранее сообщалось, что каталонцы выиграли борьбу за 19-летнего француза у «Наполи» и «Ювентуса».

Отметим, также «Барселона» и несколько команд из российской премьер-лиги заинтересованы в чилийском защитнике «Алавеса» Гильермо Марипане.