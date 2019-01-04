Казанский «Рубин» отправился на сбор в Турцию, и тренерский штаб клуба огласил список вылетевших туда игроков.

По причине травм в списке нет защитников Владимира Граната и Федора Кудряшова, полузащитников Игоря Коновалова и Вячеслав Подберезкин, а также нападающего Александра Бухарова.

Отмечается, что защитник Сесар Навас присоединится к команде позже, а нападающий Сердар Азмун находится в расположении сборной Ирана, которая сыграет на Кубке Азии.

Отсутствие в списке вратаря Сослана Джанаева «Рубин» не объясняет, однако о его уходе из-за высокой зарплаты сообщалось ранее.

Кроме того, на просмотр в «Рубин» летят полузащитник курского «Авангарда» Роман Акбашев и принадлежащий «Зениту» вратарь Игорь Обухов.

Отметим, первый сбор казанского клуба продлится до 17 января. На 5 января у команды Курбана Бердыева запланирован медосмотр.​