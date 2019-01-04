Защитник «Зенита» Иван Новосельцев снова на время покинет петербургский клуб, сообщает «Р-Спорт».

По информации издания, которое ссылается на свой источник, сине-бело-голубые отдали футболиста в аренду «Ростову». Отмечается, что арендное соглашение рассчитано на срок до конца мая 2019 года.

Отметим, первую половину нынешнего сезона Иван Новосельцев провел на правах аренды в махачкалинском «Анжи». Также Новосельцев выступал за тульский «Арсенал», в составе которого провел всего два матча.

Российский защитник уже выступал за ростовский клуб, из которого и перешел в «Зенит» в 2016 году.

Отметим, Новосельцев провел пять матчей за главную сборную России, дебютировав в ее составе в марте 2015 года в товарищеском матче против сборной Казахстана (0:0).