Защитник молодежной сборной России Александр Алексеев поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала МЧМ-2019 против сборной США.

По словам Алексеева, настроение у него великолепное. «Все хорошо, у всех боевой настрой, все готовы. Тренировка в принципе прошла неплохо. Парни выложились, все заряжены на игру с американцами», — сказал хоккеист.

Он отметил, что в составе соперника особо никого не знает, но считает, что ничего особенного в этом сопернике нет, и обыгрывать американцев можно.

Алексеев добавил, что Олег Знарок играет большую роль в молодежной команде.

«Олег Валерьевич — отличный мотиватор, знает, что и когда сказать игроку. В основном Знарок с большинством работает. У него огромнейший опыт, человек Олимпиаду выиграл, в СКА работал тренером. У армейцев тогда было очень хорошее большинство», — сказал Алексеев, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в рамках полуфинала молодежного чемпионата мира-2019 сборная России сыграет с ровесниками из США.

Матч состоится в ночь с 4 на 5 января и начнется в 0:00 по московскому времени.