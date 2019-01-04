Английский защитник «Ливерпуля» Натаниэль Клайн покинет клуб зимой и перейдет в «Борнмут», сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, мерсисайдцы позволили Клайну уйти в аренду в «Борнмут» до конца текущего сезона, потому что 27-летний крайний защитник хочет получать больше игровой практики. Отмечается, что Клайн потерял место в основе после длительного восстановления от травмы спины.

В нынешнем сезоне футболист полностью провел только один матч в английской премьер-лиге – против «Манчестер Юнайтед», который закончился победой команды Юргена Клоппа со счетом 3:1.

В данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в таблице английской премьер-лиги. Идущий на втором месте «Манчестер Сити» после победы в очной встрече отстает на четыре очка.