Главный тренер «Трактора» Николай Борщевский поделился мнением о поражении своей команды в матче против «Трактора» (0:3).

По словам Борщевского, «Амур» подвели ряд грубых ошибок, в том числе с голом в конце второго периода, когда на табло оставалась секунда.

Тренер, слова которого приводит официальный сайт «Трактора», также отметил хорошую игру вратаря челябинского клуба и добавил, что не забивая шайб сложно выиграть.

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу над хабаровским «Амуром» со счетом 3:0.

В составе победителей по шайбе забросили Кристиан Томас на 36-й минуте, Райан Стоа на 40-й минуте и Семен Кокуев на 50-й минуте встречи.

После 44 матчей команда Алексея Тертышного, набрав 43 очка, занимает восьмое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Хабаровский клуб, сыграв на один матч меньше, идет на предпоследней, 12-й, строчке Восточной конференции с 31 баллом.