Петербургский СКА в первом матче года переиграл минское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной лиги (КХЛ). Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев.

Целых два периода команды не могли распечатать ворота друг друга — лишь в начале третьего Сергей Плотников забросил шайбу с передачи Давида Рундблада. За четыре минуты до конца игры гол забил Николай Прохоркин, которому ассистировали Павел Дацюк и Динар Хафизуллин.

Игроки СКА удалялись пять раз, минские соперники были грубее, заняв скамейку штрафников семь раз.

В следующем матче выездного турне СКА сыграет 6 января с финским «Йокеритом», а 8 января встретится с «Автомобилистом».

СКА по-прежнему занимает второе место в Западной конференции, уступая 6 очков ЦСКА.