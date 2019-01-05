На «Тур де Ски» 5 января пройдёт предпоследний шестой этап: лыжники посоревнуются в классических гонках с масс-старта. Первыми стартуют женщины, длина дистанции — 10 километров.

Наталья Непряева стартует под вторым номером, Юлия Белорукова — под четвёртым, Анастасия Седова — под шестым. Также Россию представят Мария Истомина (№12), Лидия Дуркина (№15), Елена Соболева (№20), Анна Нечаевская (№21) и Анна Жеребятьева (№25).

Гонка станет решающей перед итоговым преследованием в гору. В данный момент общий зачёт многодневки возглавляет норвежка Ингвильд Остберг, Непряева идёт второй, уступая 35 секунд. Белорукова занимает четвёртое место с пятисекундным отставанием от Джессики Диггинс из США.

Масс-старт начнётся в 16:00.