Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал поражение своей команды в полуфинале молодёжного чемпионата мира.

Брагин заявил в интервью «Спорт Экспрессу», что вторая половина матча полностью осталась за его подопечными, а американцы в заключительном периоде играли лишь на удержание счёта. У специалиста нет претензий к российским хоккеистам, так как они боролись и отдавались игре.

Брагин отказался комментировать судейство и признался, что спортсмены переживают, так как выход в финал был близок. Теперь им предстоит готовиться к матчу за третье место против команды Швейцарии, которая уступила Финляндии.

Напомним, в полуфинальном матче Россия проиграла сборной США со счётом 2:1.