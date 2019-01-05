На «Тур де Ски» 5 января пройдёт предпоследний шестой этап: лыжники посоревнуются в классических гонках с масс-старта. Мужчины пробегут 15-километровую дистанцию.

Сергей Устюгов выйдет на старт под вторым номером, Александр Большунов — под третьим. Также Россию представят Андрей Мельниченко (№8), Денис Спицов (№13), Андрей Ларьков (№15), Максим Вылегжанин (№24), Андрей Собакарёв (№34) и Александр Бессмертных (№31).

Гонка станет решающей перед итоговым преследованием в гору. После пяти этапов лидером «Тур де Ски» идёт норвежец Йоханнес Клэбо, Устюгов уступает пять секунд. Идущий третьим Большунов проигрывает Клэбо более минуты, Мельниченко отстаёт более чем на две.

Старт гонки будет дан в 17:10.