Итальянский Турин примет финал Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2019/20.

Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) — совет назвал предварительное место проведения финала. По имеющейся информации, соревнования будут проходить с 5 по 8 декабря. В финал отбираются шесть лучших фигуристов (пар) по итогам шести этапов Гран-при. Каждый фигурист (пара) имеет право участвовать в двух этапах.

Отметим, что Турин во второй раз станет хозяином финала серии — ранее город принимал финал в сезон 2007/08, а также в Турине проходили Олимпийские игры 2006 года.

Напомним, в сезоне 2018/19 финал состоялся в канадском Ванкувере. Россия осталась без побед: чемпионами стали Рика Кихира, Нейтан Чен, Ванесса Джеймс/Морган Сипре и Мэдисон Хаббел/Закари Донохью.