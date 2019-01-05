Российская теннисистка Вера Звонарёва отказалась от продолжения борьбы в полуфинале турнира в Шэньчжене.

Она играла против американки Элисон Риске и завершила матч по собственному желанию при счёте 6:0, 1:0. Спортсменки провели на корте 37 минут. За это время Звонарёва допустила две двойные ошибки, не реализовала ни одного брейк-пойнта и не сумела ни разу подать навылет. На счету Риске — три брейка из семи, один эйс и отсутствие двойных ошибок.

В финальном матче Элисон Риске встретится с Ариной Соболенко из Белоруссии. Призовой фонд турнира — 750 тысяч долларов.

Напомним, ранее с четвертьфинального матча из-за травмы бедра снялась Мария Шарапова. Счет встречи составлял 6:1, 4:2 в пользу Арины Соболенко.