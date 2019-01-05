Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферной политике клуба.

В комментарии Sky Sports он заявил, что клуб не планирует делать приобретения в зимнее трансферное окно, а специалист рад работать с теми игроками, которые находятся в его распоряжении. Тем не менее, руководство клуба может поменять решение и купить нескольких игроков — в таком случае Сульшер готов поддержать это решение.

Напомним, Уле-Гуннар Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» 19 декабря после отставки португальца Жозе Моуриньо. Соглашение со специалистом подписано до конца сезона-2018/19.

Сульшер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 год, после чего несколько лет тренировал резервную команду.