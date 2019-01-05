Спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал слова капитана молодёжной сборной России по хоккею Клима Костина.

После поражения в полуфинале от США Костин заявил, что на турнире всё складывалось против его команды: «Мы русские, здесь все и всё против нас». После завершения матча он позволил себе нецензурные высказывания в сторону трибун и бросил шлем, проявив раздражение. Болельщики недовольно загудели, и нападающий нецензурно выругался. Позже он принёс извинения.

Черданцев в «Твиттере» посоветовал хоккеисту меньше смотреть телевизор и читать Интернет, вместо этого сосредоточиться на игре в хоккей. «Тогда против тебя будут не все, а только твой соперник», — заключил комментатор.

Клим, меньше читай интернет и не смотри телевизор. Играй в хоккей. Тогда против тебя будут не все, а только твой соперник. https://t.co/ImfJDhe9DV — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 5 января 2019 г.

Напомним, Россия уступила со счётом 2:1 Америке и в матче за третье место сыграет против команды Швейцарии.