Российские фигуристки Евгения Медведева и Серафима Саханович приняли участие в шоу Bolzano Passion Gala, которое проходило в Италии.

Медведева выставила в «Инстаграме» фото, подписав, что вечеринка закончена, и пора возвращаться к работе.

Напомним, после окончания олимпийского сезона 2017/18 двукратная чемпионка мира покинула тренировочную группу Этери Тутберидзе и переехала в Торонто к Брайану Орсеру. Под руководством Орсера она не одержала ни одной победы: не вышла в финал Гран-при, а на чемпионате России стала только седьмой, не попав в состав команды на чемпионат Европы и Универсиаду.

Серафима Саханович не сумела отобраться на чемпионат страны через этапы Кубка России, а победа на международном турнире в Таллинне не убедила федерацию допустить её на турнир без отбора.