Экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан летом может занять пост наставника туринского «Ювентуса».

Как сообщает издание Mundo Deportivo, после завершения сезона 2018/19 Аллегри планирует подать в отставку, хотя соглашение с «Ювентусом» рассчитано до середины 2020 года. Главным кандидатом на замену рассматривается Зинедин Зидан.

Напомним, Массимилиано Аллегри тренирует «Ювентус» с июля 2014 год. Под его руководством команда четыре раза выиграла Серию А и Кубок страны, стала обладателем Суперкубка Италии. Зидан трижды привёл «Реал» к победе в Лиге чемпионов и покинул клуб.

Отметим, в «Ювентусе» выступает Криштиану Роналду, который присоединился к клубу летом, перейдя из «Реала». Таким образом, Роналду вновь может сыграть в команде Зидана.