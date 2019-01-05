В семье ирландского бойца UFC Конора Макгрегора произошло пополнение — у них с супругой родился второй ребёнок.

В «Инстаграме» Макгрегор опубликовал фото, на котором вместе со старшим сыном Джейком забирает новорожденного из роддома. Пол малыша пока не оглашён. Макгрегор написал, что возвращается домой с двумя здоровыми детьми и полной сил супермамочкой. Он поблагодарил всех за добрые пожелания и добавил, что 2019 год начался отлично.