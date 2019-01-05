Петербургский СКА поздравил защитника Динара Хафизуллина с юбилеем. 5 января хоккеисту исполняется 30 лет.

Поздравление СКА опубликовал в «Твиттере». «С юбилеем, Динар! Сегодня защитнику СКА исполняется 30 лет. Поздравляем от души!» — говорится в обращении.

Напомним, Хафизуллин является воспитанником «Ак Барса», за который дебютировал в сезоне 2006/07. Также в КХЛ он выступал за «Витязь», а в СКА перешёл в начале 2014 года.

Хафизуллин дважды выигрывал Кубок Гагарина в 2015 и 2017 годах, является чемпионом и серебряным призёром чемпионата России, а также бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира.

4 января «Зенит» переиграл в регулярном чемпионате КХЛ минское «Динамо», Хафизуллин отметился голевой передачей.