Хорватский футболист «Реала» Лука Модрич может покинуть мадридский клуб летом 2019 года.

Информация появилась в распоряжении портала fichajes.com. По данным источника, инициатором продажи Модрича является президент клуба Флорентино Перес — он опасается, что из-за возраста 33-летний полузащитник не сможет играть так же продуктивно, как раньше.

Напомним, ранее Модрич отказался подписывать предложенный «Реалом» новый контракт. Действующее на данный момент соглашение хорвата с мадридским клубом рассчитано до 2020 года. Испанцы предложили ему продление, но условия не устроили полуфиналиста ЧМ-2018.

В конце сентября Модрич также стал лучшим игроком мира прошлого сезона по версии FIFA. Также он признан лучшим футболистом года по версии Goal.