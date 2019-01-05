Российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова назвала лучших спортсменов страны 2018 года.

В блиц-опросе для «RT на русском» она заявила, что спортсменом года считает биатлониста Антона Шипулина, лучшей спортсменкой — олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. В качестве тренера года она выделила наставницу Загитовой Этери Тутберидзе, а лучшим комментатором назвала Дмитрия Губерниева.

Напомним, Шипулин объявил о завершении карьеры, а Загитова стала пятой на чемпионате России, отобравшись на чемпионат Европы. На национальном чемпионате весь подиум заняли юниорки из группы Тутберидзе.

Анастасия Брызгалова выступала на Олимпийских играх 2018 года в турнире смешанных пар. Вместе с мужем Александром Крушельницким она выиграла бронзовую медаль, но её пришлось вернуть в МОК из-за положительной допинг-пробы партнёра на мельдоний.