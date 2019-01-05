Главный тренер СКА Илья Воробьёв прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

На пресс-конференции Воробьёв назвал игру хорошей и рабочей, а также похвалил соперника, который действовал достойно и отлично оборонялся. Тем не менее, СКА удалось дожать минскую команду. Также Воробьёв рад, что его подопечные допустили мало ошибок.

Тренер поздравил всех с Новым годом и поблагодарил болельщиков, которые приехали в Минск на выезд, чтобы поддержать команду.

Напомним, СКА выиграл у рижского «Динамо» со счётом 2:0, забив оба гола в третьем периоде. Шайбы забросили Сергей Плотников и Николай Прохоркин.

В следующем матче выездного турне СКА сыграет 6 января с финским «Йокеритом», а 8 января встретится с «Автомобилистом».